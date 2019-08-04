За нарушение правил культивации наркосодержащих растений введена уголовная ответственность

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за нарушение порядка культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает наказание за данный вид преступления аналогичное тому, что уже предусмотрено статьёй 228.2 Уголовного кодекса за нарушение правил производства и продажи наркотических и психотропных средств: штраф до 120 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как ранее отмечала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, принятие данного федерального закона позволит повысить эффективность мер по борьбе с наркоманией.

В начале июля глава государства подписал закон, разрешающий выращивать на территории России наркосодержащие растения для производства обезболивающих препаратов в медицине и ветеринарии. Право на культивирование растений получили государственные унитарные предприятия, находящиеся в государственной собственности.

ФОТО: PIXABAY.COM

pnp.ru