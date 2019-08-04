Производитель получал преимущество на рынке от сходства упаковки БАД и лекарственного препарата

1 августа 2019 года Арбитражный суд города Москвы признал законным и обоснованным выданное ФАС России предупреждение ООО «Квадрат-С» о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 14.8 Закона о защите конкуренции.

Напомним, в феврале ведомство установило признаки недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Квадрат-С». Общество производило и реализовывало биодобавку «Ферментозим форте» в сходной до степени смешения упаковке с лекарством «Мезим форте» производства Берлин-Хеми АГ – Германия.

Обществу было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения. Не согласившись с предупреждением ФАС России, ООО «Квадрат-С» обжаловало его в судебном порядке. Однако суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал.

Как пояснил применение нормы статьи 14.8 ФЗ «О защите конкуренции» заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров:

«Берлин-Хеми АГ не является хозяйствующим субъектом — конкурентом ООО «Квадрат-С», поскольку две компании реализуют свою продукцию на разных товарных рынках: рынке лекарственных препаратов и рынке биодобавок. Однако, ООО «Квадрат-С» может получать преимущество по отношению к другим производителям БАДов для улучшения пищеварения, не использующим упаковки, сходные с упаковкой лекарственного препарата».

Отмечается, что компания не исполнила предупреждение ведомства, в связи с чем ФАС России возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

gmpnews