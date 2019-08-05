GlaxoSmithKline и Pfizer завершили создание совместного предприятия по производству безрецептурной продукции

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») и американская Pfizer («Пфайзер») объявили о завершении сделки по объединению своих безрецептурных бизнесов в совместное предприятие GSK Consumer Healthcare, сообщает FirstWord Pharma.

GlaxoSmithKline подтвердила намерение выделить совместное предприятие, в котором ей принадлежит 68% акций, в самостоятельную компанию не позднее чем через три года после объединения и зарегистрировать ее на британском фондовом рынке.

По словам исполнительного директора GlaxoSmithKline Эммы Уолмсли, завершение создания совместного предприятия с Pfizer означает начало следующей фазы трансформации компании и является фундаментом для образования двух крупных компаний, одна из которых будет специализироваться на разработке и производстве лекарственных препаратов и вакцин, а другая – на безрецептурной продукции.

Как отметил глава Pfizer Альберт Бурла, сделка с GlaxoSmithKline позволит компании сосредоточиться на разработке инновационных препаратов. Ранее Pfizer объявила о возможном слиянии своего подразделения Upjohn («Апджон») с дженериковой компанией Mylan («Майлан»).

В заявлении GSK и Pfizer говорится, что GSK Consumer Healthcare, которую возглавит Брайан Макнамара, будет иметь лидирующие позиции в сегменте OTC-препаратов для лечения болей и респираторных заболеваний, а также витаминно-минеральных добавок и гигиены полости рта. Ожидается, что компания займет первое место на рынке безрецептурной продукции в США и второе в Китае.

По информации GlaxoSmithKline, к 2022 г. ежегодная экономия от объединения безрецептурного бизнеса с Pfizer составит 500 млн фунтов стерлингов (606 млн долл.), из которых 25% пойдут на поддержку инноваций и других источников экономического роста компании.

Илья Дугин

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