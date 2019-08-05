Депутаты предлагают разрешить оптовикам продавать лекарства онлайн

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский (ЕР) внес поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, позволяющие продавать в интернете биологически активные добавки (БАД), которые зарегистрированы в РФ и прошли проверку в Роспотребнадзоре.

«Кроме лекарств в этом законопроекте появятся БАД, а также сопутствующие медицинские товары, не требующие при использовании специальной медицинской квалификации, чтобы человек мог заказать себе, например, полоски для измерения уровня сахара, бинты и так далее», – сказал г-н Боярский агентству.

Он также отметил социальную значимость возможности покупать лекарства, которые отпускаются без рецепта, в интернете.

«Рассчитываем, что цифровизация сферы лекарственных препаратов даст дополнительный стимул для конкуренции и что благодаря снижению издержек все это отразится на ценообразовании, – сказал г-н Боярский. <…> Мы понимаем, что аптечные сети захотят создать себе легальные «зеркала» в интернете. Но мы расширяем список: это смогут сделать не только аптеки, которые, по сути, являются монополистами, но и оптовики, у которых есть места для складирования».

Как писал «ФВ» ранее, второе чтение закона о разрешении онлайн-продажи лекарств пройдет в Госдуме во время осенней сессии. Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов рассказал, что при рассмотрении законопроекта принципиальными были вопросы: кто будет заниматься продажей, нужно ли курьеру фармобразование, как гарантировать качество доставленного препарата. «Как мне кажется, мы нашли решение. Онлайн-аптека должна иметь лицензию, она несет ответственность. В век информационных технологий рекомендацию по препарату можно дать дистанционно. Коробка с препаратом должна быть упакована так, чтобы ее можно было вскрыть только единожды. При необходимости для определенных препаратов во время доставки должны быть использованы датчики температуры. Та аптека, которая может себе это позволить, пусть занимается этим видом деятельности», – сказал он.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» принят Госдумой в первом чтении 13 декабря 2017 г.

Елена Сидорова

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