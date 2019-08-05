В Оренбурге расследуют дело о картеле на рынке поставок медицинской мебели

По поручению ФАС России Оренбургское управление проверит двух хозяйствующих субъектов, которых подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при поставке медицинской мебели. Стоимость контракта, который получил один из них, составила более 1,595 млн руб.

Электронный аукцион проводился в октябре прошлого года ГБУЗ «Областной центр медицинской реабилитации». За контракт боролись три участника, в том числе ООО «Золотая дюна» и ИП Федосова Ирина Николаевна (основной вид деятельности обоих – оптовая торговля фармацевтической продукций). Предпринимательница была признана победителем. При этом снижение НМЦК составило всего лишь 1%.

В причинах такого незначительного понижения цены теперь предстоит разбираться специалистам Оренбургского УФАС. Предварительно ФАС РФ установила, что свои заявки ООО и ИП подавали с одного и того же ip-адреса.

Рассмотрение дела назначено на 10 сентября 2019 г.

По данным rusprofile.ru, ИП Федосова Ирина Николаевна являлась поставщиком в 50 госконтрактах на сумму свыше 13,472 млн руб.

Екатерина Погонцева

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