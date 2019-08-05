ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке В Оренбурге расследуют дело о картеле на рынке поставок медицинской мебели » FDA присвоило комбинированной схеме с Opdivo статус «терапии прорыва» при меланоме FDA присвоило статус «терапии прорыва» экспериментальному препарату bempegaldesleukin (NKTR-214) в комбинации с Opdivo (nivolumab) компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») у пациентов с ранее нелеченой неоперабельной или метастатической меланомой, сообщает PharmaTimes. Решение принято на основании данных продолжающегося клинического исследования (КИ) I/II фазы PIVOT-02 с участием когорты пациентов с метастатической меланомой, Эти данные были недавно представлены на ежегодном конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO). Bempegaldesleukin, ведущий иммуноонкологический препарат-кандидат компании Nektar Therapeutics («Нектар Терапьютикс»), является экспериментальным CD122-селективным агонистом IL-2-опосредованного сигнального пути, разработанным для обеспечения активации и пролиферации иммунных клеток, уничтожающих раковые клетки. Татьяна Кублицкая

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