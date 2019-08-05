ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке

Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и поставщик программного обеспечения «Парус» протестировали работу регистратора выбытия в Пироговском центре.

Регистратор выбытия (РВ) – устройство, предназначенное для отправки сведений в систему маркировки (ИС МДЛП) о выводе лекарств из оборота. Регистратор выбытия предоставляется в учреждения и обслуживается за счет оператора ЦРПТ.

Испытания проводились в сетевом и автономном режимах работы регистратора выбытия. При испытаниях также использовался интерфейс модуля «Учет маркированных товаров» программного продукта «Парус-Бюджет 8». Участники подтвердили успешность проведенных испытаний, в ходе которых время выполнения операций составило от 1 секунды до 3 минут, в зависимости от операции. Замечаний к удобству использования также не возникло.

В ближайшее время планируется продолжить испытания в реальных условиях работы госпитальной аптеки Пироговского центра по всем сценариям организации движения и выбытия лекарств для детального изучения применения и удобства использования оборудования.

Источник: ЦРПТ

Фото: meridiant.ru

pharmvestnik