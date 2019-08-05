Наталья Колерова возглавит ГК «Новартис» в России ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке » Boehringer Ingelheim подтверждает годовой прогноз по объему продаж на фоне показателей за первое полугодие В первом полугодии 2019 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») составил 6,8 млрд евро (7,5 млрд долл.) против 6,1 млрд евро (6,7 млрд долл.) за аналогичный период 2018 г., сообщает FirstWord Pharma. Общая выручка компании за отчетный период выросла на 4,6% и составила 9,3 млрд евро (10,3 млрд долл.). «Мы довольны результатами первого квартала», заявил глава совета директоров Boehringer Ingelheim Хубертус фон Баумбах. Объем продаж препарата Jardiance увеличился на 44,8% и составил 1 млрд евро (1,1 млрд долл.). Показатель по препарату Ofev вырос на 21,6% – до 677 млн евро (747 млн долл.). Объем контрактного производства биопрепаратов сократился до 273 млн евро (301 млн долл.) по сравнению с 298 млн евро (329 млн долл.) годом ранее. Boehringer Ingelheim подтверждает свой прогноз, согласно которому ожидается небольшой рост объема продаж в 2019 г. Илья Дугин

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