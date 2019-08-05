Наталья Колерова возглавит ГК «Новартис» в России

«Новартис» объявляет о назначении Натальи Колеровой, генерального менеджера Департамента онкологических препаратов в России, Украине и СНГ, на должность президента группы компаний «Новартис» в России. К исполнению новых обязанностей она приступит с 1 сентября 2019 г. Вадим Власов, ранее находившийся на этом посту, принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру за ее пределами.

Вадим Власов занимал эту должность с 2010 г., и за прошедшие годы внес значительный вклад в укрепление позиций компании на российском рынке, в том числе за счет реализации инвестиционных и локализационных проектов.

Наталья Колерова работает в «Новартис» с 2008 г. В разные годы своей карьеры в компании она отвечала за бизнес-подразделение специализированной медицины, возглавляла отдел по выводу препаратов на рынок, а также стояла за тактикой запуска ряда стратегических продуктов компании в России. С 2014 г. Наталья занимает должность генерального менеджера Департамента онкологических препаратов «Новартис» в России, Украине и странах СНГ, а с 2017 г. является также и генеральным директором ООО «Новартис Фарма». Она продолжит выполнять эти обязанности после назначения на пост президента группы компаний «Новартис» в России, в которую наравне с онкологическим бизнесом входят подразделение по производству фармацевтических препаратов «Новартис Фарма» и компания «Сандоз», выпускающая воспроизведенные лекарственные средства и биоаналоги. Наталья Колерова приступит к своей новой роли с 1 сентября 2019 г.

Наталья окончила Московскую медицинскую академию им. М.И. Сеченова по специальности «Фармация», а также Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Социология» и получила степень MBA. Общий стаж работы Натальи в фармацевтической индустрии насчитывает более 25 лет.

Источник: пресс-релиз компании

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