Разработан порядок взимания платы за коды маркировки

Минпромторг разработал типовую форму договора взимания платы за предоставление кодов маркировки. Документ разработан в целях установления порядка взимания платы за предоставление оператором государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения кодов маркировки.

Предоставление кодов осуществляется при условии их оплаты участником до внесения в соответствующую информационную систему сведений о нанесении кода маркировки.

Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет 50 копеек за 1 код маркировки, без учета налога на добавленную стоимость. НДС в размере, предусмотренном налоговым законодательством РФ, уплачивается сверх стоимости одного кода.

Оператором не взимается плата за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки для лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, предельная отпускная цена производителя которых не превышает 20 руб.

Оплата услуг по предоставлению кодов осуществляется путем перечисления участником авансовых платежей на расчетный счет оператора, указанный в Договоре, до момента регистрации (внесения) в Системе МДЛП сведений о нанесении средства идентификации, преобразованного из кода маркировки, на упаковку лекарственного препарата и (или) на материальный носитель, содержащий средство идентификации.

Размер и периодичность внесения авансовых платежей определяется Участником самостоятельно, исходя из количества кодов, необходимых Участнику для непрерывного производственного процесса.

Общественное обсуждение проекта документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 16 августа 2019 г.

Елена Сидорова

pharmvestnik