«Р-Фарм» потеснил AbbVie на рынке севофлурана объемом 2 млрд рублей

Собственную версию ингаляционного анестетика севофлурана «Р-Фарм» зарегистрировал 15 июля 2019 года. Ранее компания Алексея Репика упаковывала на своих мощностях оригинальный препарат от AbbVie Севоран, продажи которого в 2018 году, по данным DSM Group, составили 1,8 млрд рублей.

Американская AbbVie (тогда Abbott) зарегистрировала Севоран в России еще в 2009 году. В 2011 году «Р-Фарм» выиграла контракт Минпромторга стоимостью 12 млн рублей на разработку технологии и организацию в РФ производства севофлурана, однако к дате завершения НИОКР – 2012 год – осуществляла лишь упаковку оригинального Севорана.

Завершение локализации в РФ полного цикла производства Севорана, анонсированное в 2014 году, намечено на 2020 год.

Помимо «Р-Фарм», дженерики севофлурана зарегистрировали Baxter, «Виал» и «Медисорб». По данным DSM Group, продажи оригинального Севорана в 2018 году составили 1,8 млрд рублей, дженериков – 214 млн рублей.

В 2014 году о планах по организации в России полного цикла производства АРВ-препарата Реатаза (атазанавир), также упаковывающегося на мощностях «Р-Фарма», объявляла компания BMS. В 2017 году свой дженерик атазанавира – Симанод – выпустил «Фармасинтез». В том же году «Р-Фарм» начал поставлять Минздраву, помимо оригинального атазанавира, дженерик, а в 2018 году – отгрузил по четырем госконтрактам уже только Симанод на общую сумму 1,9 млрд рублей.

В феврале 2019 года BMS сообщила об отзыве Реатаза с российского рынка.

Тот же «Фармасинтез» в 2017 году зарегистрировал дженерик еще одного упаковывающегося на заводах ГК «Р-Фарм» АРВ-препарата – Калетры (лопинавир+ритонавир) от AbbVie. В 2019 году «Р-Фарм» поставит Минздраву как Калетру (на 2 млрд рублей), так и Калидавир (1,44 млрд рублей) от «Фармасинтеза».

Источник: Коммерсантъ

Фото: anest-rean.ru

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