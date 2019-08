В законопроект о дистанционной продаже лекарств добавят БАДы и медтовары «Р-Фарм» потеснил AbbVie на рынке севофлурана объемом 2 млрд рублей » Разработчик мобильного сервиса для гипертоников Hello Heart привлек $12 млн Калифорнийский стартап, представивший в 2014 году мобильное приложение Hello Heart, анализирующее данные о состоянии здоровья пользователя и выдающее рекомендации по снижению давления, на очередном раунде привлечения инвестиций собрал $12 млн. Лид-инвестором раунда выступил фонд Khosla Ventures, среди прочих участников сделки – BlueRun Ventures, Maven Ventures и Resolute Ventures. Собранные средства будут направлены на продвижение продукта и усиление инженерной команды проекта. Сервис Hello Heart предназначен для людей с гипертонией и предгипертензией. Каждый пользователь получает монитор артериального давления, отправляющий через Bluetooth показания в приложение мобильного телефона. Туда же с глюкометра LifeScan подгружается информация об уровне сахара в крови (если пользователь предпочитает другое устройство по определению уровня глюкозы, данные в Hello Heart заносятся вручную). Кроме того, в приложение можно добавлять сведения о принимаемых лекарствах. Сервис, используя алгоритмы машинного обучения, анализирует данные о физической активности и состоянии здоровья пациента, предоставляет рекомендации по снижению давления. Как показало исследование Калифорнийского университета и Гарвардской медицинской школы, Hello Heart помогло снизить давление у 57% пациентов в течение месяца. В 2018 году Калифорнийский университет в Сан-Франциско и сервис по контролю здоровья Cardiogram создали для Apple Watch специальную программу, которая исходя из данных о сердцебиении научилась определять у пациентов признаки сахарного диабета. Исследование, проведенное среди 14 тысяч пользователей, показало, что в 85% случаев устройство не ошиблось с диагнозом. В том же 2018 году Samsung Electronics совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско запустили приложение My BP Lab, которое отслеживает артериальное давление и уровень стресса пользователя. Компания Hello Heart была основана в США в 2013 году Эраном Кэйсаром, Маян Кохэн и Зивом Мэлцером. В 2014 году в первом раунде инвестиций стартап собрал $700 тысяч. В 2015 году компания привлекла еще $1,3 млн, итоги сборов 2016 года не раскрывались. В 2018 году Hello Heart получил $9 млн от ряда инвестфондов и израильского разработчика мобильного приложения для мониторинга состояния здоровья. Источник: Fierce Biotech

Фото: Globes vademec