В законопроект о дистанционной продаже лекарств добавят БАДы и медтовары

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, которые позволят продавать в интернете зарегистрированные БАДы и «сопутствующие медицинские товары» – например, бинты и полоски для измерения уровня сахара.

Продавать через интернет можно будет только БАДы, зарегистрированные в РФ и прошедшие проверку в Роспотребнадзоре, пояснил Сергей Боярский. К покупке онлайн, по его словам, станут доступны также медицинские товары, для использования которых не требуется специальной медицинской квалификации.

Кроме того, поправки предполагают, что интернет-продажами лекарств смогут заниматься не только аптечные сети с лицензией на розничную торговлю лекарствами, но и компании с лицензией на оптовую. «Мы понимаем, что аптечные сети захотят создать себе легальные «зеркала» в интернете. Но мы расширяем список: это смогут сделать не только аптеки, которые, по сути, являются монополистами, но и оптовики, у которых есть места для складирования», – сказал Боярский.

Внесение похожих поправок анонсировал депутат Госдумы Андрей Исаев. Он предлагал учесть возможность блокировки нелегальных сайтов по продаже лекарств, возможность дистанционной торговли только зарегистрированными БАДами и допуск к интернет-торговле в том числе оптовых поставщиков лекарств.

Законопроект, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, был принят в первом чтении в конце 2017 года. Работа над ним возобновилась после того, как на форуме «Деловой России» ускорить его принятие попросил президент Владимир Путин.

В мае 2019 года стало известно о поправках ко второму чтению, подготовленных комитетом Госдумы по охране здоровья. Они предполагали, что доставлять заказы смогут только специалисты с фармацевтическим и медицинским образованием. Против такого ограничения выступили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Скорого принятия законопроекта не предвидится. В августе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минпромторгу, Минэконмразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС до 7 ноября 2019 года подготовить свой вариант поправок к документу.

Источник: ТАСС

Фото: rg.ru

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