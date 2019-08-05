За счет СПИК «Активный компонент» рассчитывает сэкономить 1,5 млрд рублей

Петербургский фармпроизводитель АО «Активный компонент» этой осенью подпишет специальный инвестиционный контракт (СПИК) со Смольным и Минпромторгом. СПИК позволит компании получить налоговые льготы при строительстве и работе завода по выпуску фармсубстанций в Пушкине за 2,5 млрд руб.

Как рассказал президент АО «Активный компонент» Александр Семенов, заключение специального инвестконтракта с компанией одобрила межведомственная комиссия по СПИК.

«Теперь остались технические моменты — подписать соглашение с Минпромторгом и администрацией Петербурга. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение месяца, — говорит Александр Семенов. — Это будет первый СПИК для производства субстанций, ранее такие контракты заключались только на производство уже готовых лекарственных форм», — добавил Семенов.

Запуск производства в Пушкине, по его словам, запланирован на начало следующего года.

Как пояснил глава «Активного компонента», за счет СПИК у «Активного компонента» обнулится ставка налога на прибыль и налога на имущество на ближайшие пять лет. За счет этого компания рассчитывает сэкономить в течение пяти лет 1,5 млрд руб. и вложить эти средства в закупку нового оборудования.

Новый завод в Пушкине, который включит в себя три производственных участка общей площадью в 22 тыс кв. м и склад, позволит увеличить объемы производства в 3,5 раз, с 60 до 210 т в год. За счет ввода новых мощностей компания также планирует вывести на рынок новую продукцию, в том числе, субстанции для производства лекарств от артрита.

По словам Александра Семенова, у «Активного компонента» уже есть договоренности о продаже продукции нового завода российским компаниям. В перспективе после введения завода в Пушкине компания рассчитывает наладить экспорт продукции и довести его долю до 20% об общего объема производства.

ИСТОЧНИК: РБК

gmpnews