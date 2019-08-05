Эксперт: Было бы разумно создать федеральный резерв препаратов

Проблема с нехваткой препарата ламивудин для ВИЧ-инфицированных обостряется с каждым днем. Минздрав должен увеличить бюджет на закупку таких лекарств. Кроме того, нужно создать федеральный резерв препаратов, чтобы при нехватке передавать их в те или иные регионы, заявил эксперт ОНФ, академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Покровский пояснил, что в этом году, согласно новым правилам закупки препаратов на аукционах, Минздрав должен выставить минимальную цену. Однако фармацевтические компании решили, что эта цена ниже, чем их затраты на производство, доставку и так далее. Теперь закупки и поставки отложены, судя по всему, до четвертого аукциона, где единственный вариант для Минздрава – повысить цену препарата, отметил эксперт ОНФ.

Он добавил, что препарат ламивудин – старый, но проверенный. Он входит как третий компонент в большинство комбинаций для лечения ВИЧ-инфекции. А наличие трех компонентов здесь крайне важно, потому что два препарата могут действовать недостаточно эффективно и к ним может развиться устойчивость вируса.

Даже если проведут четвертый аукцион, фирмам понадобится какое-то время, чтобы произвести и поставить препарат, заявил Покровский. На все это уйдет несколько месяцев, а проблема обостряется с каждым днем. В некоторых регионах, как сообщают СМИ, ламивудин уже заканчивается, указал Покровский. Он напомнил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев разрешил перераспределять препараты между регионами, если они закупаются на федеральные деньги: «Но и здесь время работает против нас. Ведь в регионах, передавших ламивудин, тоже увеличиваются риски остаться без лекарств в случае задержки».

С одной стороны, Минздрав вел правильную политику, когда выставлял цены на препараты все ниже, и это позволяло закупать за те же деньги больше лекарств, а значит, больше людей получало лечение.

«С другой стороны, на примере препарата ламивудин мы видим, что эта тактика исчерпала себя, на будущий год надо планировать увеличение бюджета на закупку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, потому что это может повториться и с другими препаратами. На случай таких непредвиденных ситуаций было бы разумно создать федеральный резерв препаратов и при нехватке передавать их в те или иные регионы», – резюмировал он.

ОНФ поддерживает обеспокоенность Покровского, однако необходимо убедиться, что это не сговор фармацевтических компаний. Важно понять, сколько стоят препараты при производстве, каковы накладные расходы, за какую цену фирмы продают этот препарат в другие страны, какую наценку они устанавливают в России и сколько на этом зарабатывают. Народный фронт готов опубликовать эти данные и сравнить предлагаемую производителями цену с ценой, предлагаемой Минздравом.

gmpnews