«ТрекМарк» поставит компании «Зеленая дубрава» оборудование и ПО для маркировки

Компания «ТрекМарк» поставит российскому фармпроизводителю ЗАО «Зеленая дубрава» оборудование для сериализации и агрегации лекарственных препаратов, а также программное обеспечение «ФармТрек».

Закрытому акционерному обществу «Зеленая дубрава», расположенному в городе Дмитрове Московской области, Фондом развития промышленности (ФРП) был одобрен заем в размере 14,2 млн рублей по программе «Маркировка лекарственных средств».

«Между нашими компаниями был заключен договор на поставку оборудования и ПО, которое необходимо для внедрения маркировки на фармацевтическом производстве. Выбор данного поставщика обусловлен конкурентным ценовым предложением, самыми короткими сроками поставки, а также предоставленной экспертизой в работе с маркировкой лекарственных препаратов. Дополнительное преимущество – локация компании «Трекмарк», которая позволяет поставщику оперативно реагировать при возникновении сложных технических ситуаций. Мы планируем установить оборудование и начать выпускать маркированную продукцию в срок, установленный постановлением Правительства РФ», – сообщила Ольга Патеева, генеральный директор ЗАО «Зеленая дубрава».

Компания «Трекмарк» создана ЦРПТ совместно с Российским фондом прямых инвестиций и швейцарской Sicpa на базе предприятий Ростеха. Компания локализует оборудование и разрабатывает собственное программное обеспечение для маркировки, что позволило на 50% снизить цены по сравнению с зарубежными аналогами и значительно сократить сроки поставок. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.

Источник: ЦРПТ

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