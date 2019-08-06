Московский эндокринный завод намерен вложить более 2,4 млрд рублей в развитие производства

ФГУП «Московский эндокринный завод» подтвердил статус промышленного комплекса. Соответствующее решение принято Межведомственной комиссией правительства Москвы.

«Статус промкомплекса позволяет предприятию снизить налоговую нагрузку на 17–25%, в частности за отчетный период льготы заводу составили 9,3 млн рублей. При этом инвестиции компании в технологическую модернизацию составили 578,9 млн рублей. На эти средства было приобретено новое лабораторное оборудование и реконструирован производственный цех инъекционных лекарственных средств», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

Статус промкомплекса или технопарка присваивается, если организация соответствует установленным критериям экономической и градостроительной эффективности. Организации, получившие такой статус, получают льготы по налогу на прибыль, имущество и земельному налогу, а также имеют право на снижение ставок арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет предприятиям и инвесторам в реальном секторе экономики Москвы уменьшить налоговую нагрузку на 10–25% на предприятия до 2022 г. – реконструкция и техническое перевооружение участка по производству мягких лекарственных форм, лабораторий, реконструкция филиала «Лефортовский», а также строительство нового лабораторно-складского комплекса.

«Планируется, что объем инвестиций в будущие проекты превысит 2,4 млрд рублей», –сообщил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В 2019 г. планируется вложить в развитие предприятия 348 млн руб., включая бюджетные ассигнования федерального бюджета.

На предприятии реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию производства активных фармацевтических субстанций.

Источник: Информационный центр Правительства Москвы

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