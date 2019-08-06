Sosei Heptares и Takeda заключают соглашение о партнерстве в сфере НИР

Японские компании Sosei Heptares («Сосеи Хептарс») и Takeda («Такеда») заключили новое многоцелевое соглашение о стратегическом партнерстве в сфере исследования, разработки и коммерциализации новых препаратов, в рамках которого планируется объединить возможности Sosei в разработке лекарственных препаратов на основе структуры и опыт Takeda в открытии, разработке препаратов и определении терапевтических областей их применения, сообщает PharmaTimes.

В рамках партнерства планируется поиск, разработка и коммерциализация новых молекул, включая низкомолекулярные и биологические препараты, модулирующих клетки-мишени, на поверхности которых расположены рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR). Первоначально предполагается сфокусироваться на новых высокоприоритетных мишенях для лечения множества заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По информации Sosei, по условиям соглашения эта компания имеет право на получение авансового платежа и платежей, предстоящих в ближайшее время, в размере 26 млн долл., помимо средств на финансирование исследований, а также поэтапных платежей, общая сумма которых может превысить 1,2 млрд долл.

Sosei также имеет право на получение роялти с чистой выручки от продаж любых препаратов, созданных в рамках партнерства, которые будут лицензированы компанией Takeda. Последняя получает эксклюзивные глобальные права на исследование и коммерциализацию препаратов для каждой новой мишени.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik