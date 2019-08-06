Канада возмущена решением Президента США

Канадская общественность раскритиковала решение администрации Президента США Дональда Трампа разрешить закупать одобренные FDA лекарственные препараты в Канаде, где они значительно дешевле, сообщает Bloomberg.
«Это безумие. Президент США должен разобраться, почему американцы платят за лекарства больше, чем канадцы», – заявила почетный профессор Университета Квинс Жаклин Даффин.
Администрация Президента США предложила разработать пилотные программы, разрешающие властям штатов, оптовикам и аптекам закупать лекарства напрямую в Канаде.
Согласно закону о лицензировании ЛП, фармпроизводители продают свою продукцию в Канаде по фиксированным ценам, а власти страны обязуются не экспортировать лекарства.
«Больничные и розничные аптеки обязаны удовлетворять нужды граждан страны», – говорится в общем заявлении 15 медицинских ассоциаций Канады. «У Канады нет возможности снабжать лекарствами страну, в 10 раз превышающую ее по площади, без угрозы дефицита для своих граждан».
Представитель ассоциации фармкомпаний Innovative Medicines Canada (IMC) Сара Дион-Маркиз отметила, что канадское правительство должно подтвердить, что оно примет надлежащие меры для защиты канадских потребителей на фоне потенциального дефицита.
Илья Дугин
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