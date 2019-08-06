Экс-гендиректора поставщика диаграммной бумаги приговорили к условному сроку

Головинский районный суд Москвы повторно вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» Денису Ковальчуку за «незаконное производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере». Его компания в 2016 году поставила московской поликлинике диаграммную бумагу на 459,4 тысячи рублей, наименование которой, по мнению следствия, не совпадало с данными в регистрационном удостоверении. Ковальчуку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком. Защита подсудимого намерена обжаловать это решение.

Уголовное дело в отношении Дениса Ковальчука было возбуждено в 2016 году — по ч.1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). По данным следствия, ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», исполняя контракт московской Городской поликлиники №45 на сумму 459,4 тысячи рублей, поставило изделие «Термобумага для видеопринтеров реестровый номер 777», используя регудостоверение МИ под названием «Лента диаграммная рулонная». В этом инспекторы Росздравнадзора и следователи усмотрели нарушение.

«Экспертизой, проведенной специалистами ВНИИМТ, было установлено, что производимая ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» термобумага для видеопринтеров отличается по области применения и требуемым свойствам от лент диаграммных. В связи с этим предпринятая производителем перемаркировка продукции с заменой названия «Термобумага для видеопринтеров» на «Лента диаграммная рулонная» не устранила нарушения и обязанности по отдельной регистрации медицинского изделия», — заявили в Росздравнадзоре.

Еще в 2017 году на заседании «Бизнес против коррупции» в Центре общественных процедур адвокат Ковальчука Ирина Оникиенко говорила, что заключение эксперта ВНИИМТ из материалов дела исключили.

«В данном случае следственные органы подменяют компетентные органы, которые и должны рассматривать подобные споры. Но ни у одного из ведомств не возникло претензий. Если бы поставщик поставил недоброкачественную продукцию, то его бы внесли в реестр недобросовестных поставщиков и лишили права участвовать в госзакупках. ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» продолжает участвовать в аукционах и поставлять бумагу», — поясняла тогда Оникиенко.

Тем не менее, Дениса Ковальчука в январе 2018 года приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года с лишением права занимать руководящие и управленческие должности в организациях независимо от форм собственности, связанные с производством и реализацией медицинских изделий, а также лекарственных средств сроком на два года. Но уже 13 марта 2018 года апелляционная инстанция отменила решение и отправила дело в первую инстанцию.

В итоге приговор несколько изменился — 3 года условно с испытательным сроком. Адвокат Ковальчука намерена обжаловать решение суда и обратилась в Мосгорсуд с апелляцией. Об этом Vademecum сообщил представитель ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг».

Кроме того, Городская поликлиника №45 ДЗМ требовала взыскать с компании стоимость контракта – 459,4 тысячи рублей. Головинский суд это требование удовлетворил.

ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» зарегистрировано в 2002 году, специализируется на полиграфической деятельности. Владельцы компании не раскрываются.По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году выручка компании составила 304,5 млн рублей, чистая прибыль — 29,9 млн рублей. За этот период «Фабрика диаграммных бумаг» заключила контракты с госзаказчиками на 97,3 млн рублей.

Источник: Росздравнадзор

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