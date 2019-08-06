Биопринтер для создания живых тканей разработали донские ученые

В Донском государственном техническом университете разработали биопринтер для печати объемных структур для тканевой инженерии.

Функциональный прототип биопринтера BION-F был изготовлен с помощью аддитивных технологий. Автор разработки – эксперт совместной научно-исследовательской лаборатории ДГТУ-РНИОИ «Инженерные технологии в медицине» Сергей Чапек. Оборудование может применяться для печати биоактивных каркасов из смеси материалов, поддерживающих жизнеспособность клеток.

– Биопечать – это процесс аддитивного производства, при котором биоматериалы объединяются в тканеподобные структуры, имитирующие естественные ткани. В качестве основного материала используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной, – рассказал Сергей Чапек.

По словам эксперта, на выращивание одного скаффолда необходимо от 20 минут до нескольких часов. Время процесса зависит от размера и структуры, которую необходимо напечатать.

В перспективе биопринтер, разработанный в опорном университете, можно будет применять для печати тканей для регенеративной медицины, косметической хирургии, а также для фармацевтического тестирования и подбора лекарственных препаратов.

Справка:

Аддитивные технологии – совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал послойным способом.

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