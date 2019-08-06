6 августа вступает в силу закон, регулирующий деятельность международного медицинского кластера

6 августа 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлены особенности правового регулирования деятельности международного медицинского кластера. Так, с 10 до 20 лет увеличен период действия статуса участника проекта.

Также появилась возможность приобретения участниками кластера лекарственных средств у российских фармацевтических производителей и организаций оптовой торговли лекарственными средствами. Кроме того, они могут осуществлять деятельность по клиническому использованию донорской крови или её компонентов, по проведению экспертизы временной нетрудоспособности при условии получения лицензии на медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии или экспертизы временной нетрудоспособности в качестве составляющих частей медицинской деятельности.

Установлено право участников международного медицинского кластера на получение лицензий на осуществление фармацевтической и образовательной деятельности, а также лицензий на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предусматривающей приобретение, использование, хранение наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Участники кластера не имеют право оказывать медицинскую помощь, оплачиваемую за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счёт средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

gmpnews