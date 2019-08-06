За преступлением против конкуренции последовало уголовное наказание

31 июля 2019 года Самарский районный суд г. Самары огласил приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц ООО «СМТ», ООО «ДжиИ Хэлскеа», министерства здравоохранения Самарской области.

Ранее следствие предъявило директору компании «Современные медицинские технологии» и его заместителю обвинение в покушении на картель с извлечением особо крупного дохода; бывшему замминистра областного Минздрава, руководителю управления организации обеспечения медицинской техникой областного Минздрава, руководителю операционного подразделения ООО «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ, специалисту по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» и старшему инженеру «СМТ» в пособничестве в покушении на картель с извлечением особо крупного дохода. Кроме того, должностным лицам областного Минздрава было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Директор ООО «СМТ» приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, его заместитель к 2,5 годам условно, инженер ООО «СМТ» — к 2 годам условно, бывший замминистра здравоохранения к 3 годам колонии общего режима, бывший руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой Минздрава Самарской области — к 2,5 годам условно, представителей ООО «ДжиИ Хэлскеа» — к 2 годам условно.

Нарушения были допущены в ходе подготовки и проведения совместного электронного аукциона, заказчиками которого являлись 23 учреждения здравоохранения Самарской области. Самарское УФАС России установило, что целью заключения 4 антиконкурентных соглашений являлось обеспечение победы в аукционе ООО «СМТ». В результате торгов цель противоправных сговоров была достигнута и ООО «СМТ» подписало 23 государственных контракта с лечебными учреждениями на общую сумму более 768 млн руб.

Самарское УФАС приняло решение о нарушении и привлекло хозяйствующих субъектов — участников картеля к административной ответственности в виде многомиллионных штрафов.

Материалы дела были переданы в Следственное Управление Следственного Комитета России по Самарской области, которое возбудило уголовное дело по факту ограничения конкуренции.

Статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский:

«В 2018 году в Послании Федеральному Собранию Президент России указал, что нормы уголовного права должны жёстко действовать в отношении преступлений против экономических свобод и за нарушение конкуренции. Им были даны соответствующие поручения об организации взаимодействия правоохранительных и антимонопольных органов с целью пресечения картельных соглашений и других преступных посягательств на конкуренцию. Этот приговор является результатом такого взаимодействия».

Начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев:

«Приговор – это итог совместной работы правоохранительных и антимонопольных органов и всестороннего, объективного расследования обстоятельств картельной деятельности Мы приветствуем решение суда и считаем, что наказание за столь тяжкое экономическое нарушение должно быть соразмерно совершенному преступлению и нанесенному ущербу конкуренции».

ИСТОЧНИК: ФАС РОССИИ

gmpnews