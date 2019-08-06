ФГУП «Московский эндокринный завод» подтвердил статус промышленного комплекса

Соответствующее решение принято Межведомственной комиссией Правительства Москвы.

«Статус промкомплекса позволяет предприятию снизить налоговую нагрузку на 17‑25%, в частности за отчетный период льготы заводу составили 9,3 млн рублей. При этом инвестиции компании в технологическую модернизацию составили 578,9 млн рублей. На эти средства было приобретено новое лабораторное оборудование и реконструирован производственный цех инъекционных лекарственных средств», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

В планах предприятия до 2022 года реконструкция и техническое перевооружение участка по производству мягких лекарственных форм, лабораторий, реконструкция филиала «Лефортовский», а также строительство нового лабораторно-складского комплекса.

«Планируется, что объем инвестиций в будущие проекты превысит 2,4 млрд рублей, — сообщил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В 2019 году планируется вложить в развитие предприятия 348 млн рублей, включая бюджетные ассигнования федерального бюджета.

«Продуктовый портфель» завода включает более 100 наименований лекарственных препаратов, относящихся к 12 фармакотерапевтическим группам. 67 наименований относятся к номенклатуре утвержденного Правительством РФ перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и реализуется с учетом фиксированных предельных отпускных цен.

«Выпуск продукции этой категории — важная социальная функция завода в рамках государственной политики, направленной на обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения и стабилизацию цен на российском фармацевтическом рынке», — подчеркнул вице-мэр.

На предприятии реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию производства активных фармацевтических субстанций. «Собственное производство фармацевтических субстанций позволит производить лекарственные препараты по полному циклу и не зависеть от поставок импортного сырья», — добавил Владимир Ефимов.

Предприятие имеет международный сертификат соответствия GMP Европейского Союза на линию по производству стерильных лекарственных препаратов в инъекционной форме, который признается в странах Европейского Союза и США, также в странах Азии, Африки и др.

gmpnews