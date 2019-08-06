Благотворители пожаловались на ежегодные перебои в поставках радиофармпрепарата для диагностики нейробластом

Благотворительный фонд помощи людям с диагнозом «нейробластома» и членам их семей «Энби» заявил о том, что с 31 июля и до конца лета прекратится генерация йода-123, необходимого для производства радиофармпрепарата MIBG. Он используется во время сцинтиграфии – радионуклидного исследования при нейробластоме. В Минздраве РФ предложили направлять детей на ПЭТ/КТ, но представители фонда настаивают, что эта замена не равноценна.

Метайодбензилгуанидин (MIBG либо йобенгуан) используется для сцинтиграфии нейробластом. По приблизительным оценкам, на этот диагноз приходится почти 8% от всех злокачественных новообразований, диагностируемых у детей и подростков. Сцинтиграфия считается «золотым стандартом» диагностики.

В России, как следует из сообщения «Энби», есть всего два циклотрона, на которых вырабатывается йод-123 – сырье для получения РФП для визуализации нейробластом Йобенгуан. Оба циклотрона до сентября будут проходить техобслуживание, а препарат и диагностический метод недоступны. Произвести запасы препарата также невозможно из-за малого времени полураспада йода-123.

«С 2017 года мы пытаемся решить эту проблему. Благодаря постоянным письмам в адрес министерств, ведомств и производителей удалось сократить период ТО с 6 до 4 недель. Но жизненно необходимо добиться того, чтобы перерыва в диагностике не было совсем», – говорится в обращении фонда.

Представители «Энби» запустили интернет-кампанию, к которой может присоединиться любой желающий. Для этого надо отправить в Минздрав письмо с просьбой решить ситуацию с диагностическим препаратом, пока идет техобслуживание циклотронов. Призыв в группе фонда в Facebook собрал 200 репостов.

«В функции Министерства здравоохранения Российской Федерации не входит производство препаратов, а учреждения, производящие Йобенгуан, – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Радиевый институт им. В.Г. Хлопина – не являются подведомственными Минздраву России», – ответили в ведомстве.

И предложили «на время отсутствия йода-123, а также при необходимости в дальнейшем» проводить в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ПЭТ/КТ по ОМС «без срока ожидания по предварительной записи».

В «Энби» обратили внимание на то, что обращение не касалось производства диагностических препаратов самим Минздравом, в нем авторы просят обеспечить детей медицинской помощью, в соответствии с 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Уточняется также, что ПЭТ/КТ может помочь в интерпретации спорных результатов сцинтиграфии с MIBG, но не входит в клинические рекомендации по первичной диагностике нейробластом.

«Циклотрон для получения йода-123 находится на техническом обслуживании в летний период, изменение ситуации возможно при запуске альтернативного циклотрона», – ответил Vademecum Александр Зверев, директор завода «Медрадиопрепарат», производящего MIBG.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разобраться с проблемой регистрации РФП. В тематическом опросе Vademecum игроки рынка ядерной медицины назвали нынешние процедуры вывода препаратов на рынок длительными и дорогостоящими.

Источник: Энби

Фото: wikipedia.org

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