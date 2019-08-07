Денис Богомолов перешел работать в STADA в России

Денис Богомолов назначен заместителем генерального директора по финансам и информационным технологиям STADA в России.

До прихода в компанию он работал в Teva, где отвечал за управление финансами и информационными технологиями, а также руководил бизнес-подразделением безрецептурных препаратов, занимался развитием бизнеса и интеграцией новых бизнесов компании. После ухода из Teva Анны Ярвиц летом 2018 г., он временно руководил российским подразделением компании.

Денис Богомолов также работал в GlaxoSmithKline, Solvay Pharmaceuticals.

Он окончил факультет международных экономических отношений Московской академии народного хозяйства имена Г.В. Плеханова.

Напомним, кластер Teva в России и Евразии в сентябре 2018 г. возглавил Эрик Рош. С 1990 по 1996 гг. он отвечал за развитие международного бизнеса компании Apotex Inc. Затем г-н Рош перешел во французскую фармацевтическую компанию Biogaran, где до октября 2011 г. занимал пост генерального директора. С октября 2011 по 2018 г. он был генеральным директором Teva Laboratories во Франции.

Елена Калиновская

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