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Финансовый директор Teva объявил об отставке

Финансовый директор израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») Майкл МакКлеллан принял решение оставить свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает The Wall Street Journal.

Как говорится в пресс-релизе, компания начала поиск кандидатуры на должность финансового директор.

В Teva надеются, что г-н МакКлеллан, назначенный на эту должность в ноябре 2017 г., поможет компании с финансовым отчетом за III квартал текущего года.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Август 7, 2019 | Просмотров: 81