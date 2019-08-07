Финансовый директор Teva объявил об отставке

Финансовый директор израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») Майкл МакКлеллан принял решение оставить свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает The Wall Street Journal.
Как говорится в пресс-релизе, компания начала поиск кандидатуры на должность финансового директор.
В Teva надеются, что г-н МакКлеллан, назначенный на эту должность в ноябре 2017 г., поможет компании с финансовым отчетом за III квартал текущего года.
Илья Дугин
pharmvestnik