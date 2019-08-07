Фармацевтический инжиниринг: интеграция, выработка единых правил и подходов Денис Богомолов перешел работать в STADA в России » Финансовый директор Teva объявил об отставке Финансовый директор израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») Майкл МакКлеллан принял решение оставить свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает The Wall Street Journal. Как говорится в пресс-релизе, компания начала поиск кандидатуры на должность финансового директор. В Teva надеются, что г-н МакКлеллан, назначенный на эту должность в ноябре 2017 г., поможет компании с финансовым отчетом за III квартал текущего года. Илья Дугин

pharmvestnik