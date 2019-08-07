Фармацевтический инжиниринг: интеграция, выработка единых правил и подходов

23 сентября в рамках IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием, которая пройдет 23-25 сентября в г. Светлогорске (Калининградская область), будет организованапанельная дискуссия, где директора по качеству, проектировщики, инженеры-технологи, представители отделов валидации и инспектората обсудят острые и актуальные вопросы надлежащей инженерной практики.

В повестку дискуссии решено включить следующие вопросы:

влияние качества проекта на эксплуатацию фармацевтического производства;

взаимосвязь инжиниринга и качества на производстве;

интеграция надлежащей инженерной практики в СМК;

инжиниринг для биотехнологических производств.

Российские и зарубежные специалисты поделятся лучшими практиками управления проектами строительства фармацевтических заводов.

Старший директор по внешним взаимодействиям Werum IT Solutions Кристиан Вольбеллинг (Christian Wölbeling) расскажет о Фарме 4.0 как пути к бережливому производству, увязке цифровизации с нормативными руководящими принципами ICH и целостном подходе к реализации стратегии контроля ICH.

В докладах специалистов компании «Ново Нордиск АС» найдут отражение подходы к валидации применительно к производственным системам в среде GMP, основанные на жизненном цикле, изменения в новых руководящих принципах и ожиданиях регулятора, к которым опережающим темпом должны уметь адаптироваться производители лекарственных препаратов.

Директор по обеспечению качества АО «Фармасинтез» Валерий Аристоврасскажет о ключевых этапах, документах и контрольных точках в проектировании фармацевтических производств, влияющих на его соответствие требованиям GMP.

Позицию проектных бюро и опыт европейских коллег представит инженер-технолог одной из старейших инжиниринговых фирм Германии Bilfinger Tebodin CIS Виталий Хилай.

В работе панельной дискуссии примут участие известные отрасли эксперты: директор по качеству АО «Р-Фарм» Татьяна Вязьмина и специалист отдела инжиниринга и проектирования ФБУ «ГИЛС и НП» Олег Спицкий.

Панельная дискуссия «Фармацевтический инжиниринг. Интеграция, выработка единых правил и подходов» пройдет 23 сентября с 15.00 до 17.00. Зарегистрироваться можно на сайте gosgmp.ru

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