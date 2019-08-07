Депутаты планируют легализовать онлайн-продажу рецептурных лекарств

Закон об интернет-торговле должен решить проблему нелегальной продажи лекарственных препаратов. Это является первоочередной задачей прошедшего первое чтение законопроекта, считает председатель подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Мы обязаны за время осенней сессии законом решить вопрос онлайн-продажи не только безрецептурных, но и рецептурных препаратов ряда категорий. Безусловно, есть категории, которые нужно выдавать только в аптеке. Но большинство лекарственных препаратов, даже выдаваемых по рецептам, можно будет продавать через интернет», – сообщил «ФВ» депутат Петров. Он добавил, что Госдума сегодня опаздывает с принятием закона о дистанционной торговле: «Тема назрела, мы просто обязаны это решить».

Решение этого вопроса видится в том числе, в формах доставки. В отдаленных населенных пунктах этот вопрос может решить только «Почта России». По мнению депутата, альтернативы в доставке сегодня в таких местах нет. Помощью в решении этого вопроса может быть создание передвижных аптечных пунктов, которые до сих пор в России запрещены. Александр Петров отметил, что вопрос по мобильным пунктам будет рассмотрен в ходе сессии: «Возможно, это будут передвижные ФАП, или передвижные аптечные пункты».

Он также напомнил про дискуссию о том, кто будет доставлять: фармацевты или обычные курьеры. «Мне кажется, мы усложняем проблему. Информацию о лекарстве и консультацию сегодня можно передать в онлайн-режиме покупателю. Поэтому, чтобы закон работал эффективно, нужно разрешить доставлять лекарства обычным курьерам, а не фармацевтам. Иначе тогда нужно все отрасли товаров передавать в руки профильной логистической службы, включая еду, у которой более короткие сроки годности, чем у лекарств, и на больший ассортимент распространяется температурный режим», – говорит депутат Петров.

Денис Кунгуров

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