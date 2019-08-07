GSK передает права на вакцины против вируса Эбола

Компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»; GSK) передала права на вакцины против вируса Эбола Институту вакцины Сабина (Sabin Vaccine Institute) в США; подписание лицензионного соглашения совпало по времени с появлением новостей о том, что Уганда начала испытания вакцины против лихорадки Эбола от компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J), сообщает FierceBiotech.

GSK приобрела права на вакцины против штаммов вирусов Ebola Zaire и Ebola Sudan путем покупки в 2013 г. компании Okairos («Окейрос»), разработавшей вакцины-кандидаты в партнерстве с Национальными институтами здравоохранения (NIH) США. GSK провела клинические исследования II фазы по вакцине против штамма вируса Ebola Zaire, но теперь приняла решение о передаче прав на нее, вакцину Ebola Sudan и вакцину против родственного штамма вируса Marburg Институту вакцины Сабина.

Новости о передаче прав появились вскоре после того, как агентство Reuters сообщило об успешных испытаниях двухдозовой схемы вакцинации, включающей вакцины Ad26.ZEBOV и MVA-BN-Filo. Уганда недавно начала двухлетнее клиническое исследование вакцин с участием 800 субъектов.

Вакцина Ad26.ZEBOV, которую J&J приобрела в результате поглощения компании Crucell («Круселл»), разработана для защиты от штамма вируса Ebola Zaire. MVA-BN-Filo, мультивалентная вакцина, разработанная компанией Bavarian Nordic («Бавариан Нордик»), предназначена для защиты от вирусов Ebola и Marburg. По итогам ранее проведенного исследования, продемонстрировавшего перспективность двухдозовой схемы вакцинации, J&J и Bavarian Nordic заключили глобальное лицензионное соглашение и договор поставки.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik