Не состоялось более четверти объявленных аукционов на госзакупку лекарств

Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 г. число несостоявшихся аукционов увеличилось вдвое, до 60,8 тыс. Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Министерство таким образом пыталось выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Headway, суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. Большинство из них — 55,6 тыс.— не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тыс. были отменены в результате отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.

По данным Headway, подавляющее большинство сорванных аукционов — региональные. Причем срывались закупки недорогих препаратов, таких как натрия хлорид (4,7 тыс. несостоявшихся аукционов), декстроза (3,2 тыс.), преднизолон (2,4 тыс.).

Среди федеральных аукционов (не состоялся 21) чаще всего срывались закупки препарата для лечения ВИЧ ламивудин, следует из данных Headway. Это лекарство является одним из основных препаратов, закупаемых для ВИЧ-инфицированных, и входит практически во все схемы лечения. С начала года Минздрав трижды объявлял аукционы на его поставку — пять в феврале, из которых было заключено только два контракта с АО «Р-фарм» и британской GlaxoSmithKline, три в мае, где поставщик нашелся на один (ООО «Космофарм»), и два в июне. В последний раз министерству удалось заключить только один контракт с ООО «Алвис».

После срыва первых аукционов организация «Пациентский контроль» обращалась к 11 компаниям, производящим ламивудин, с просьбой разъяснить причины неучастия и сообщить, планируется ли поставлять лекарства для повторных аукционов. В «Канонфарме» и «Нанолеке» неучастие в аукционах также объясняли низкой ценой контракта. В июле активисты «Пациентского контроля» обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, назвав ситуацию беспрецедентной и попросив обеспечить срочное проведение аукционов, сняв ограничения для участников.

Глава отдела мониторинга организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов отмечает, что, как ему поясняли представители компаний, несостоявшиеся аукционы предполагали закупку слишком большого объема ламивудина — 73,3 млн таблеток. Такого количества готового препарата ни у кого не оказалось, отметил господин Михайлов, а изготовить препарат в указанные сроки, по словам производителей, не представляется возможным. Сейчас из-за сложившейся ситуации ряду регионов все-таки придется выделить собственные средства для самостоятельной закупки ламивудина, чтобы обеспечить беспрерывное лечение пациентов. По его словам, всего лишь 14 субъектов РФ закупают препарат в 2019 г. самостоятельно.

Источник: «Коммерсантъ»

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