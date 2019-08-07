День рождения отца пенициллина

6 августа день рождения человека, про которого французские газеты писали в 1945 году: «Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий», а журнал «Тайм» в 1999 году назвал его одним из ста самых важных людей XX века.

Речь, разумеется, идет об Александре Флеминге, британском бактериологе и нобелевском лауреате. Именно он, подарив человечеству пенициллин, буквально положил начало эры антибиотиков, которые спасли и до сих пор спасают миллионы жизней по всему земному шару.

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС (ОФД) AlphaRM, продажи антибиотиков в период с 1 по 30 недели 2019 года составили 15,7 млрд руб. и 93 млн упаковок. Что неудивительно, ведь со времени открытия Флеминга данная группа разрослась довольно широко. При этом детище ученого продолжает лидировать – по итогам продаж за 30 недель этого года именно препарат пенициллина Амоксиклав возглавил TOP5 с долей в рублях в 10,4%, за ним следуют Флемоксин солютаб (8,5%), Супракс (7,8%), Вильпрафен (5,4%) и Сумамед (5,2%).

Пик аптечных продаж пришелся на 6 неделю года (4-10 февраля), составив 745 млн руб. и 4,5 млн упаковок. Самыми низкими продажами была отмечена 23 неделя (3-9 июня) – 372 млн руб. и 2,1 млн упаковок.

Стоит также отметить, что на шестой удачной неделе 2019 года лучшие продажи препаратов данной группы были в понедельник (128 млн руб.) и пятницу (124 млн руб.) А в воскресенье антибиотики покупали неохотно (всего 64 млн руб.) Хотя любой опытный работник аптеки вам подтвердит, что в этот день, за очень редким исключением, плохо продается все. Просто потому, что большинство людей посвящает его отдыху, отправляясь в аптеку только в случае самой крайней необходимости.

Источник: AlphaRM

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