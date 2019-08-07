Илья Коптяев не смог оспорить увольнение с поста гендиректора АО «Медтехника»

Арбитражный суд Белгородской области не удовлетворил иск Ильи Коптяева против увольнения его с должности генерального директора белгородского АО «Медтехника». Акционеры компании приняли такое решение в декабре 2018 года.

Корпоративный конфликт в АО «Медтехника» разразился в декабре 2018 года. Департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области сместил с должности генерального директора и миноритария компании Илью Коптяева. Новым врио руководителя был назначен бывший глава комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктор Гавриленко. Коптяев считал, что решение о его снятии с должности было принято незаконно, поскольку за него не проголосовали 75% акционеров.

Согласно материалам судебного дела, в собрании по поводу увольнения Коптяева приняли участие 94,4% «голосов». За увольнение проголосовали 54,1%, против – 45,9%. На основании этого арбитраж 15 июля в удовлетворении иска отказал. Также Илья Коптяев пытается через суд истребовать документы «Медтехники». Следующее заседание назначено на 29 августа.

Ранее Коптяев публично заявил о попытке «рейдерского захвата» компании. Так Коптяев охарактеризовал прошедшие в компании проверки и изъятие документов.

Конфликт случился на фоне антимонопольного разбирательства, связанного с деятельностью «Медтехники» на рынке госзаказа. В 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, компания и подконтрольное ей ООО «Медтехника-Опт» заключили госконтракты на сумму более 160 млн рублей. В октябре конкурсами заинтересовалось белгородское УФАС, возбудившее дело о картельном сговоре между «Медтехникой», ООО «Техномедсервис» и ООО «Статус медикал».

Экс-директор «Техномедсервиса» Алексей Рыжов утверждал белгородскому порталу Go31, что руководил компанией «номинально», получая за это 4-5 тысяч рублей в месяц, а все решения принимал Илья Коптяев. Материалы УФАС направлены в УМВД России по Белгородской области.

По данным СПАРК-Интерфакс, 51% акций АО «Медтехника» принадлежат региональному Департаменту имущественных и земельных отношений, 20,6% – Илье Коптяеву, прочие владельцы долей не раскрываются. В 2018 году выручка компании составила 109,6 млн рублей, чистая прибыль – 8,3 млн рублей.

Источник: Арбитражный суд Белгородской области

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