«Кировской фармацевтической фабрике» одобрен заем ФРП по программе «Маркировка лекарств»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 8 проектов в Брянской и Кировской областях, Пермском, Красноярском и Забайкальском краях и Республике Башкортостан. Общая сумма займов ФРП превысит 869 млн рублей, а стоимость реализации проектов – 2,5 млрд рублей.

Среди одобренных и проект «Кировской фармацевтической фабрики» по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств». Кировское предприятие должно получить от Фонда развития промышленности 37,2 млн рублей.

«Кировская фармацевтическая фабрика» производит препараты галеновой группы уже более 75 лет. Все производимые на фабрике лекарственные препараты на основе растительного сырья, получают по уникальной технологии, не используя тепловую обработку, что позволяет сохранить все лечебные свойства растений. Продукция фармфабрики широко представлена во всех регионах Российской Федерации.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews