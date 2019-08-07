Срыв госзакупок лекарств. Эксперты ищут виновных

Срыва госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине 2019 года из-за несостоявшихся тендеров можно было бы избежать, если бы закупки проводились централизованно. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее были опубликованы данные, согласно которым, суммарный объём сорванных аукционов в первом полугодии вырос на 52 процента — с 26 миллиардов рублей до 39,7 миллиарда. Большинство тендеров — 55,6 тысяч — не состоялись из-за отсутствия заявок. Ещё 2,8 тысячи были отменены в результате отказа от размещения заказа, а 2,1 тысячи не состоялись из-за недопуска всех участников. Главной причиной несостоявшихся аукционов называется новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках.

Комментируя выводы экспертов, Ярослав Нилов напомнил, что 44-ФЗ о госзакупках наиболее критикуемый сегодня закон.

«Этот закон был создан для развития конкуренции, но вместо этого на рынке была создана устойчивая система, когда техническое задание пишется под конкретного поставщика, который выигрывает конкурс, а потом проигравшие пишут жалобы в ФАС и итоги аукциона отменяются. В итоге конкурсная процедура запускается заново, теряется время, срываются графики», — назвал первую причину несостоявшихся конкурсов депутат.

Вторая причина, по словам парламентария, кроется в желании отдельных участников банально сорвать торги. Изначально не желая выполнять взятые обязательства, такие компании демпингуют, выигрывают аукционы, а когда обнаруживается, что их намерения контрпродуктивны, итоги конкурсов отменяются и процесс запускается вновь.

«Ещё один немаловажный момент, на который депутаты обращали много раз внимание, — стоимость одних и тех же лекарств в регионах отличается в разы. Мы предлагали делать закупки централизованно, чтобы такой ситуации не было», — отметил Нилов.

Помимо этого, законодатель обратил внимание на нерасторопность чиновников в регионах, «которые по привычке откладывают всё на потом и в результате не успевают осваивать деньги, которые приходится возвращать в бюджет».

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко вообще назвал сложившуюся ситуацию преступлением против страны и обвинил в этом производителей, желающих побольше заработать, и Минздрав, не контролирующий бизнес.

«Вина лежит на Минздраве и на наших так называемых производителях. Видите ли, им не нравится цена! Если мы сравним цены на антиретровирусные препараты даже в Казахстане и у нас, они в сотни раз разнятся. Другое дело, им жадность застит глаза. Им хочется цены не делать реальными и разумными. И то, что Минздрав установил цены, это правильно, но то, что он не контролирует эту работу и не заставляет их работать, никуда они не денутся. У Минздрава есть все рычаги и козыри. А то, что там никто не хочет этим заниматься, это главная причина», — сказал он.

Геннадий Онищенко пояснил, что Минздраву необходимо заниматься этой проблемой каждый день, ставить задачи и находить решения тех вопросов, которые возникают у производителей.

«Минздрав виноват в том, что он не заставляет наш так называемый бизнес, а в этом сегменте должен быть социально-ориентированный бизнес, приобретать человеческий облик, чего они не делают. И они решили шантажировать государство в лице Минздрава, а Минздрав не хочет с ними ссориться. Может быть, не умеет ссориться ради дела. И это преступление против государства, когда у государства есть деньги, а ВИЧ-инфицированные, а это в основном молодые люди, остаются без лечения. Они должны его получать регулярно. Если не будут получать, то мы с вами не то, что не подступимся к решению тех задач, которые стоят по продолжительности жизни, по здоровой жизни, мы растеряем даже то, что уже было. Есть такое понятие преступная халатность, как раз подходит под это. И сажать надо за это людей», — заявил эксперт.

gmpnews