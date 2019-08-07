Подразделение Сбербанка SberHealth займется биохакингом, телемедициной, ДНК-тестами

Сбербанк начал поиск претендентов на руководящие должности в подразделение SberHealth. Ранее о начале реализации этого проекта банк не сообщал. Информация о поиcке кандидатов опубликована на личной странице управляющего директора дирекции по развитию экосистемы банка Антона Собе-Панека в Facebook.

Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Претенденты на эти вакансии должны обладать релевантным опытом, разобраться в привлечении инвестиций, иметь профильное образование (медицина или биотех). Кроме того, в требованиях указано, что они должны разбираться в биохакинге (система контроля за здоровьем, целью которой является улучшение основных жизненных показателей).

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что сейчас в индустрии здравоохранения организация представлена только проектом DocDoc.ru, а информация о новых продуктах и сервисах «станет доступной при их запуске».

ИСТОЧНИК:РБК

gmpnews