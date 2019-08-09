Минздрав прокомментировал провал лекарственных тендеров 2019 года

Заказчики, вопреки рекомендациям, использовали при расчете начальной максимальной цены контракта (НМЦК) референтные цены из недоработанного справочника – каталога лекарственных препаратов, следует из заявления Минздрава по поводу резкого увеличения количества неразыгранных контрактов.

Более четверти объявленных в первом полугодии 2019 года тендеров на закупку препаратов признаны несостоявшимися, сообщил «Коммерсантъ». Количество сорванных аукционов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выросло вдвое – с 31,8 тысячи до 60,8 тысячи.

Госзаказчики, не дожидаясь «доработки по результатам правоприменительной практики данных единого структурированного справочника – каталога лекарственных препаратов», не должны были использовать референтные цены, объяснили в Минздраве. В ведомстве отметили, что уже разъясняли эту ситуацию закупщикам и поставщикам.

Новые методики формирования НМЦК при закупках лекарств были утверждены в октябре 2017 года ведомственным приказом №871н, предложившим четыре модели расчета: по зарегистрированной цене ГРЛС (для препаратов из перечня ЖНВЛП), по анализу рыночных цен, по средневзвешенной цене, установленной заказчиками прошедших аукционов, и, наконец, по референтной цене, указанной в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИСЗ).

Модель расчета НМЦК по референтным ценам должна была стать обязательной для заказчиков с 1 января 2019 года. За несколько дней до этой даты, 27 декабря 2018 года, Минздрав опубликовал письмо, в котором разъяснил, что переход на расчет и использование референтных цен будет происходить в 2019 году поэтапно, по мере определения взаимозаменяемости препаратов. В том же формуляре ведомство обещало с 1 января сделать доступными первые 3 тысячи позиций из справочника МНН, но оговорилось, что эти цены «являются справочными» и при обосновании заказчиками НМЦК могут быть просто «приняты к сведению».

«Многие заказчики все же объявляли закупки с учетом референтной цены: письмо Минздрава было довольно расплывчатым, а приказ – обязательным для применения. Зачастую невозможно было объяснить контрольным органам, почему указанная на официальном сайте «референтная цена» на самом деле таковой не является», – описал Vademecum типичную для тендеров 2019 года ситуацию главный юрист экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексей Федоров.

С апреля 2019 года стала действовать обновленная, доработанная версия ЕИСЗ. Там цен, обозначенных как «референтные», уже не было, зато появились «средневзвешенные». «Получается, приказ Минздрава обязывает использовать референтные цены, которых по факту пока нет», – объясняет Федоров. И заказчики, пребывая в растерянности, заявляют цены, не устраивающие поставщиков.

За то же первое полугодие 2019 года не состоялось свыше 2,9 тысячи объявленных регионами тендеров на закупку противоопухолевых препаратов, что стало одним из факторов, тормозивших выполнение федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями.

Фото: torg94.ru

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