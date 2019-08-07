Фармкомпания «Генфа» ликвидируется

Решение о ликвидации ООО «Генфа», являвшегося российским представительством швейцарской компании Genfa Семена и Александра Винокуровых, по данным СПАРК-Интерфакс, принято учредителями 25 июня 2019 года.

ООО «Генфа», зарегистрированное в 2006 году в Москве, на момент инициирования процедуры ликвидации на 100% принадлежало Genfa Global. Бенефициары этой швейцарской компании – Александр и Семен Винокуровы, а также бывший руководитель российского представительства Teva Сергей Жуковский – впервые были раскрыты в 2014 году, когда было объявлено о создании совместного предприятия «Генфы» и принадлежащей ГК «Ростех» «Нацимбио».

Этот проект с заявленным объемом инвестиций в $100 млн подразумевал организацию производства онкопрепаратов, антибиотиков и гормональных средств, но так и не реализовался, а СП в 2018 году было ликвидировано.

Годом раньше из состава учредителей семейной фармкомпании вышел Александр Винокуров, основавший вместе с Сергеем Захаровым Marathon Group.

Сейчас на входящую в Genfa Group компанию Genfa Medica в России зарегистрировано семь препаратов (сапроптерин, десмопрессин, памидроновая кислота, октреотид, ондансетрон). Еще 21 РУ записано на ключевого партнера «Генфы» – аргентинскую Laboratorio Tuteur, выпускающую такие дженериковые бестселлеры, как Генфаксон (интерферон бета-1а), Тутабин (капецитабин), Генфатиниб (иматиниб), потеснившие в свое время на российском рынке продукты оригинаторов.

На момент публикации в «Генфе» на запрос Vademecum не ответили.

Выручка ООО «Генфа» в 2018 году составила 473,8 млн рублей, чистый убыток – 7,4 млн рублей.

Фото: rb.ru

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