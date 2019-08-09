Сотрудники онкодиспансера похитили препараты на 3,5 млн рублей

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружило факт хищения льготных препаратов в онкологическом диспансере №4 города Ейска. В отношении сотрудников медучреждения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По информации краевого УФСБ, с 2016 по 2019 год сотрудники онкодиспансера подделывали рецепты на имя одной из пациенток медучреждения и получали дорогостоящие препараты.

По данным местных СМИ, работники диспансера похищали препараты Фемара (летрозол) и Кадсила (трастузумаб эмтанзин). Ущерб оценивается более чем в 3,5 млн рублей.

Правоохранительные органы регулярно отчитываются о вычислении подобных схем. Например, в июле 2019 года Следственный отдел Воскресенска подмосковного ГСУ СК РФ предъявил аналогичное обвинение заведующему отделением паллиативной помощи и медсестре Воскресенской первой районной больницы, а также бывшему фармацевту государственной сети «Мособлмедсервис».

По данным следствия, с 2017 по 2018 год подозреваемые похитили препараты с аптечного склада «Мособлсервиса» на общую сумму 2,5 млн рублей и перепродали их на черном рынке.

Источник: ТАСС

Фото: onko4.ru

vademec