Аптечный ритейл: что-то падает, что-то растет

В первом полугодии 2019 г. количество аптечных учреждений на территории нашей страны стало более 66 тыс. (+2% к H’1 2019/ H’1 2018).

Выручка в этот же период выросла на 6%, составив 623 млрд руб. Но несмотря на положительную динамику, снижение темпов роста очевидно.

Рассматривая аптечный ритейл по сегментам, можно увидеть, что самыми многочисленными по количеству аптечных учреждений в РФ продолжают оставаться локальные сети – их 45%, хотя они и понесли по сравнению с прошлым годом потери (-2% к H’1 2019/ H’1 2018), федеральные и региональные сети на эти же 2% приросли, составив 40%, а одиночки остались при своих 15%.

По выручке лидируют федеральные и региональные сети − их доля от общего пирога 54% (+3% к H’1 2019/ H’1 2018), на локальные сети пришлось 35% (-3% к H’1 2019/ H’1 2018), а доля одиночных аптек составила 11% (без изменений).

Думается, интересно взглянуть и на тех смельчаков, которые в наших непростых реалиях умудряются не только сохранять численность своих рядов, но и развиваться.

Самое большое количество аптечных точек (+265) было открыто в период с января по июнь этого года «Магнитом». И хотя, скорее всего, сеть в 2019 г. не разрастется до тех гигантских размеров, как планировали ее руководители (заявлялось об открытии около 2 тыс. аптек), на данном этапе именно она показывает самые быстрые темпы роста.

За «Магнитом» следует «Аптека от склада» (Пермь), рост которой в данный период составил 178 точек, большая часть из которых пришла в сеть в результате системообразующих сделок с сетями «Аптеки 36и6 & Живея» (Иркутск), «Аптечный стандарт» (Екатеринбург) и Гармония здоровья (Барнаул). На третьем месте сеть «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону), которая приобрела точки у своей землячки «Юг-Фармы».

Бурные темпы роста, позволили «Магниту» в первом полугодии 2019 г. войти в TOP100, заняв по объемам продаж 48 место, а значит его шансы догнать более успешных участников рейтинга достаточно велики.

Источник: AlphaRM

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