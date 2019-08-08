32 тыс. фармацевтов узнают о правилах работы с маркированными лекарственными препаратами

В рамках предварительной подготовки к практическому обучению обороту маркированных ЛП в Учебном демонстрационном центре Track & Trace Сеченовского Университета, независимый Центр компетенций, экспертизы и обучения Track & Trace Educational Center в период с 27 августа по 15 сентября 2019 г. проведет серию интерактивных вебинаров для 32 тыс. фармацевтов аптечных сетей и учреждений.

Задачами проведения вебинаров являются информирование фармацевтов о необходимом наборе компетенций для оборота маркированных лекарственных препаратов с 1 января 2020 г., знакомство с программным обеспечением и сценариями взаимодействия аптечного учреждения с ФГИС МДЛП на этапах приемки и выведения из оборота маркированных ЛП, предварительное ознакомление с инструкциями по действиям фармацевта при обороте маркированных препаратов.

Владимир Плохих, генеральный директор Track & Trace Educational Center: «Считаем предварительную подготовку к практическому обучению фармацевтов на АРМ (автоматизированные рабочие места) важным этапом эффективного обучения. Чем лучше фармацевты будут ознакомлены с теоретической частью, тем легче и надежнее будут усвоены практические навыки работы с программным обеспечением, ФГИС МДЛП, сканирующим оборудованием, контрольно-кассовой техникой и регистраторами выбытия».

Источник: Track & Trace

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