Пентагон: китайские фармингредиенты – угроза национальной безопасности США

Администрация Президента США Дональда Трампа видит в увеличении доли активных фармсубстанций китайского производства в лекарственных препаратах для американской армии и гражданского населения угрозу национальной безопасности страны, пишет Bloomberg.

В качестве примера приводится отзыв из продажи препаратов валсартана, при производстве которых применялись активные фармсубстанции китайского происхождения. В них были выявлены потенциальные канцерогены.

«Риск для национальной безопасности, связанный с растущим доминированием Китая на глобальном рынке активных фармсубстанций, трудно переоценить», – уверен исполняющий обязанности помощника директора по организации здравоохранения и программы медицинского обслуживания военнослужащих и членов их семей Управления здравоохранения Минобороны США Кристофер Прист.

Озабоченность относительно безопасности и эффективности ЛП китайского производства растет на фоне обострившейся напряженности в вопросах торговли между США и Китаем.

Как отметил Кристофер Прист в ходе заседания Государственной комиссии по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и Китаем в Вашингтоне, Совет национальной безопасности США внимательно изучает фармпроизводство в Китае с целью идентификации самых «уязвимых» препаратов.

Согласно Закону о торговых соглашениях от 1979 г., закупки товаров, в т.ч. лекарственных препаратов, на федеральном уровне должны осуществляться в США или других «законопослушных» странах, в число который Китай не входит. Несмотря на это, Управление здравоохранения Минобороны США получило разрешение на закупку в Поднебесной около 150 наименований ЛП, которые невозможно купить в других странах. При этом разрешение распространяется только на готовые ЛП.

Фото: news-front.info

Илья Дугин

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