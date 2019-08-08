Анатолий Тенцер: маркетплейсам нужны деньги фармпроизводителей

Реальные деньги, на которые претендуют маркетплейсы, лоббирующие разрешение доставки лекарств на дом силами курьеров без фармобразования, это не объемы прямых продаж. Принятие закона о дистанционной торговле откроет путь к деньгам производителей. Такое мнение в разговоре с «ФВ» высказал директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер.

В ожидании осенней сессии Госдумы не утихают споры вокруг механизмов разрешения дистанционной торговли и доставки лекарств на дом. Еще в июне текущего года председатель совета директоров ГК «Биотэк» Борис Шпигель в разговоре с «ФВ» заявил, что в рамках последнего заседания межфракционной группы эксперты выработали позицию по вопросу внесения поправок в законопроект о дистанционной торговле лекарствами.

В частности, по его словам, разработаны изменения, согласно которым предлагается разрешить доставку на дом рецептурных препаратов, но делать это смогут только фармацевтические работники. При этом доставлять безрецептурные препараты будут курьеры без специального образования.

Однако позднее ассоциация электронных коммуникаций РАЭК (куда входит Rambler, Mail.ru Group и Ozon.ru) направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением поправок к нынешней версии законопроекта о дистанционной торговле лекарствами. РАЭК настаивает, что норма о доставке исключительно фармацевтами избыточна. И также предлагает предусмотреть возможность дистанционной торговли рецептурными препаратами.

Наконец, на днях председатель подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил «ФВ», что за время осенней сессии предстоит решить вопрос онлайн-продажи не только безрецептурных, но и рецептурных препаратов ряда категорий. «Безусловно, есть категории, которые нужно выдавать только в аптеке. Но большинство лекарственных препаратов, даже выдаваемых по рецептам, можно будет продавать через интернет», – сказал он.

Комментируя происходящее, Анатолий Тенцер в разговоре «ФВ» отметил, что главный смысл всей «битвы за онлайн», лежит в несколько другой плоскости.

«Реальные деньги, на которые претендуют маркетплейсы, – это не продажи лекарств. Им нужно выйти в товарооборот, а потом прийти к производителям и начать с них стричь деньги за рекламу. Для этого им нужна телемедицина и все остальные вещи. Это раскрутка рекламного канала для производителей. Для этого им нужен закон. Все просто и очевидно. Когда у них появятся хоть какие-то продажи, они придут за деньгами производителей», – заявил Анатолий Тенцер.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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