«Синтез» и «Биоком» проданы почти за 12 млрд рублей

АФК «Система» и Marathon Group объявили о закрытии сделки по продаже долей в фармацевтических компаниях «Синтез» и «Биоком». Согласно официальной информации, сумма сделки составила 11,8 млрд руб.

Соглашение о сделке подписано 7 июня 2019 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. АФК «Система» приобрела 46,5% акций ОАО «Синтез» (Курган) и 75,1% акций ЗАО «Биоком» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limitedу у Marathon Group.

Доля в уставном капитале ОАО «Синтез» в размере 46,5% приобретена за 8,2 млрд руб. компанией Sinocom, финансируемой АФК «Система» совместно с финансовым партнером. На следующем этапе в рамках интеграции бизнесов приобретенных компаний ОАО «Синтез» приобрел долю в ЗАО «Биоком» в размере 75,1% за 3,6 млрд руб. у компании Sinocom. Покупка акций ЗАО «Биоком» профинансирована за счет собственных и кредитных средств ОАО «Синтез» – раскрывают компании детали сделки.

Компания Sinocom намерена направить публичную оферту миноритарным акционерам ОАО «Синтез» о приобретении принадлежащих им обыкновенных именных акций этого предприятия. Согласно базе СПАРК, 32,38% завода владеет «Нацимбио», еще 13,68% – Национальный расчетный депозитарий.

В течение трех лет АФК «Система» может стать единственным владельцем активов, между корпорацией и ее финансовым партнером заключено соглашение о приобретении «Системой» доли финансового партнера в Sinocom не позднее трех лет с момента завершения сделки.

ОАО «Синтез» и ЗАО «Биоком» присоединятся к другим фармацевтическим активам «Системы» – АО ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм», объединенным в фармацевтическую компанию Alium. Совместный продуктовый портфель всех заводов будет включать более 500 наименований, а производственные мощности будут представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.

Елена Калиновская

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