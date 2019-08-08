Аптеки «Планета здоровья» станут продавать больше товаров под брендом Юлии Высоцкой

Пермская аптечная сеть «Планета здоровья», которая договорилась развивать новый формат аптек совместно с режиссером Андреем Кончаловским и его группой компаний, намерена расширить ассортимент продукции под брендом актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой. Об этом сообщил владелец сети Александр Броварец.

«Продукция Юлии Высоцкой уже продается нами и находит положительный отклик у покупателя, – рассказал г-н Броварец порталу «Бизнес-класс». – И мы планируем увеличить ее присутствие. Потенциал для роста рядовых аптек исчерпан. Все больше российских потребителей задумываются о том, что они едят, пьют, какими лекарствами и косметикой пользуются. Спрос заставляет нас расширять ассортимент за счет полезных и безопасных продуктов. Следующий этап – мода на небольшие, нишевые, независимые бренды здоровой косметики. Мы уже выпустили несколько продуктов под своей маркой».

По словам бизнесмена, аптека XXI века должна быть многофункциональным пространством, где потребитель найдет все актуальные тренды здорового образа жизни. «Планета здоровья» протестировала новый формат на нескольких своих аптеках и увидела позитивную динамику. На основании полученных результатов компания прорабатывает стратегию открытия обновленных аптек и их дизайн. Первые результаты этой деятельности можно будет увидеть до конца текущего года. Ну а 2020 г. пройдет под знаком активной реализации плана.

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Екатерина Погонцева

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