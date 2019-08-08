При наличии двух госпредприятий тендер на обеспечение льготников лекарствами не состоялся

В Ульяновской области признан несостоявшимся тендер «Осуществление функций уполномоченной фармацевтической организации (склада) по оказанию услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение». По окончании срока приема заявок желающих поработать за 12,8 млн руб. (НМЦК) не нашлось.

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен был до конца текущего года обеспечивать наличие препаратов и медицинских изделий для льготников в 54 пунктах отпуска, расположенных по всей территории области. Примечательно, что торги провалились, несмотря на то, что в Ульяновской области в настоящий момент одновременно существуют две государственные фармацевтические организации, учрежденные государственными органами исполнительной власти с одной и той же целью — лекарственного обеспечения жителей субъекта. Это АО «Ульяновскфармация» и ГУ «Ульяновская государственная аптека», созданное в мае этого года в качестве замены первой, которая оказалась под угрозой банкротства.

Нынешнее руководство АО (в структуре которого есть аптечный склад) просило региональные власти выделить 150 млн руб. для сохранения предприятия и заключения мировых соглашений с кредиторами, однако поддержки не получило. В ноябре 2018 г. оно инициировало свое банкротство и с этого момента прекратило участие в госторгах. Но обанкротиться в установленном порядке с первой попытки не получилось – 31 мая 2019 г. Арбитражный суд Ульяновской области отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу о несостоятельности предприятия.

Что будет с госконтрактом стоимостью 12,8 млн руб., кому он в итоге достанется, пока можно только гадать. Очевидно, что новое госучреждение исполнять эти функции пока не готово по причине отсутствия фармацевтического склада. На днях министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко осмотрел помещения, в которых такой склад намерены организовать. На покупку недвижимости из областного бюджета выделено 20 млн руб. По мнению министра, «склад имеет хорошую логистику и достаточную для осуществления оптовой деятельности площадь (более 870 кв. м), что позволит хранить более 900 тыс. упаковок препаратов».

Екатерина Погонцева

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