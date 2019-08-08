Original Group нанесли 88 символов data matrix на скорости 76 пачек в минуту

Проектная команда Original Group завершила испытания программно-аппаратного комплекса для сериализации (Qubi S2.1) и полуавтоматической послойной агрегации (Qubi А1) на производственной площадке, производящей препараты для лечения ЖКТ, препараты антимикробного и антиретровирусного действия.

«Скопинфарм» – современная высокотехнологичная фармплощадка, спроектированная и построенная в Рязанской области в строгом соответствии с требованиями GMP. Результаты испытаний превзошли ожидания проектной команды. Размер криптоключа в напечатанном Data Matrix коде достиг 88 буквенно-цифровых символов. На скорости 76 пачек в минуту слои, состоящие из 10 пачек, распознавались менее чем за две секунды, а слои из 100 пачек – менее чем за пять секунд.

В 98,54% случаев тестировщики достигли качества печати «А». При этом процент отбраковки не превышал 1,5%-ный барьер.

В настоящий момент проектная команда, которую возглавляет руководитель отдела обеспечения качества в «Скопинфарм» Надежда Мешкова, продолжает процесс валидации.

Источник: Original Group

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