В Пятигорском МФИ состоялся первый выпуск ординаторов по трем фармспециальностям

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) – филиале ВолгГМУ состоялся первый выпуск ординаторов по трем фармспециальностям: «Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». Свои дипломы получили одиннадцать выпускников.

Подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры для российской фармации – явление новое. ПМФИ вошел в число «первопроходцев». Среди тех, кто в 2017 году решил продолжить учебу и получить диплом провизора, – много выпускников института, но есть и представители других вузов.

«Ординатура готовит кадры высшей квалификации, и это открывает большие возможности по моей специальности, – рассказала провизор-технолог Дарья Башкатова. – Сейчас я работаю по своему профилю в производственной аптеке ПМФИ, и мне невероятно нравится».

Набор на специальности ординатуры ПМФИ в 2019 г. завершается 16 августа. Всего доступно 110 мест. Обучение осуществляется на основании договоров с физическими и юридическими лицами.

«Мы создаем все условия, чтобы наши выпускники могли постоянно повышать квалификацию и выстраивать свою карьеру в соответствии с современными запросами системы здравоохранения и фармацевтической и медицинской промышленности, а также с личными приоритетами, – говорит директор ПМФИ Всеволод Аджиенко.

Екатерина Погонцева

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