Сотрудников Ейского онкодиспансера подозревают в хищении льготных лекарств

В Краснодарском крае заведено уголовное дело против сотрудников ГБУЗ «Онкологический диспансер № 4» в Ейске. Их подозревают в том, что они выписывали рецепты на дорогостоящие противоопухолевые препараты для реальных пациентов учреждения, но потом сами получали их в аптечном пункте.

Куда потом «утекали» лекарства общей стоимостью 3,5 млн руб., не сообщается. Действия персонала квалифицированы УФСБ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Лекарства незаметно пропадали из Ейского онкодиспансера на протяжении трех лет. А все потому, что злоумышленники получали их по настоящим рецептам, выписанным на имя реального больного. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в нем появятся новые эпизоды и составы преступления.

Аналогичное дело возбуждено в июле этого года в Московской области: в мошенничестве подозревают заведующего отделением паллиативной медицинской помощи и медсестру ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница», а также бывшего фармацевта ГБУ МО «Мособлмедсервис». По информации СКР, с лета 2017-го по декабрь 2018 г. они вынесли со склада одной из аптек ГБУ противораковые препараты на общую сумму свыше 2,5 млн руб., после чего реализовали их на черном рынке.

Екатерина Погонцева

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