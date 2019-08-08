RNC Pharma: по итогам 1 полугодия поставки лекарств in-bulk в РФ демонстрируют настоящий обвал

Суммарно по итогам 1-го полугодия 2019 г. объем импорта готовых лекарственных препаратов в Россию составил 274,4 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Показатель прироста в рублевом эквиваленте составил внушительные 11,3%. Поставки in-bulk демонстрировали куда более скромные темпы роста, здесь рублевая динамика зафиксировалась на уровне 2,2%, всего за первые шесть месяцев 2019 г. в нашу страну было импортировано нерасфасованных ЛП на сумму 53,8 млрд руб.

Натуральная динамика выглядит не в пример хуже. С начала года в нашу страну было ввезено 850 млн упак. готовых ЛП, относительно 1-го полугодия 2018 г. динамика составляет -3,9%. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит лучше, но все равно из отрицательной зоны выбраться не получилось, здесь -1,5%. И если в отношении готовых форм можно говорить о некоторой коррекции, то поставки in-bulk в натуральном выражении (в МЕД) демонстрируют самый настоящий обвал. Объем поставок за январь–июнь 2019 г. сократился на 28,5%. Всего с начала текущего года в нашу страну было импортировано 17,8 млрд МЕД (суммарно по готовым формам и in-bulk), общая динамика уходит в заметный минус (-4,6%).

В ТОР15 крупнейших по объемам импорта готовых ЛП корпораций в денежном выражении максимальную динамику по итогам 1-го полугодия демонстрировала «Астеллас», отгрузки компании за год выросли вдвое. Прирост обеспечили в основном препараты «Вильпрафен» (поставки в рублях за год выросли в 2,8 раза) и «Кстанди» (в 2,1 раза). Аналитики отмечают также, что летом 2018 г. компания прекратила упаковку in-bulk препарата «Флемоксин Солютаб» на предприятии «Ортат» группы «Р-Фарм» и вернулась к поставкам готовых форм: это также существенно отразилось на темпах роста поставок ГЛП корпорации. Минимальную динамику в ТОР15 по итогам полугодия показал «Эбботт»: отгрузки готовых ЛП корпорации сократились на 21% (в руб.), в значительной степени причиной стало резкое сокращение поставок препарата «Гептрал» (-53%), препарат активно вытесняется отечественным аналогом «Гептор» компании «Верофарм», которая с 2014 г. входит в состав корпорации «Эбботт». Так что «деньги» в известном смысле остаются «в семье».

Что касается поставщиков in-bulk, то с точки зрения денежного прироста отгрузок в анализируемом периоде не было равных «Новартис», за год импорт нерасфасованной продукции корпорации вырос в рублевом выражении в 3,8 раза. Интересно, что увеличивался не только объем, но и ассортимент, в частности, в текущем году в нерасфасованном виде ввозилось 7 торговых марок, тогда как годом ранее только 5. Максимальный вклад в динамику привнес противоопухолевый препарат «Тафинлар», на него по итогам 1-го полугодия приходится порядка 40% всех поставок in-bulk корпорации. Упаковка продукта осуществляется в Рязанской области на предприятии «Скопинфарм». Минимальную динамику по in-bulk показал «Мерк», поставки за год сократились на 45% в руб., спад определялся заметным уменьшением импорта препарата «Конкор», рублевый объем поставок за год сократился на 36%.

pharmvestnik